Annalena Baerbock dans les starting blocks : qui est la candidate des Verts aux législatives ?

Rebondir pour atteindre les sommets : quand on a été championne de trampoline, cela peut aller de soi. Devenir chancelière allemande, c'est peut-être une autre paire de manche. Mais c'est le rêve d'Annalena Baerbock. A 40 ans, la co-dirigeante des Verts a été choisie par son camp pour espérer succéder à Angela Merkel en septembre.

Certains la jugent sortie de nulle part. Il est vrai que cette juriste spécialiste des questions européennes et internationales était plus dans l'ombre, laissant son binôme prendre la lumière. Mais Annalena Baerbock est maintenant dans les starting-blocks et apparaît comme une concurrente sérieuse pour les conservateurs.

"Nous avons suffisamment entendu parler ces dernières années de ce qui n'est pas possible. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce qui peut être fait, ce qui est possible. Je suis pour le renouveau, quand d'autres sont pour le statu quo", lâche-t-elle.

Annalena Baerbock n'a jamais occupé de poste ministériel, mais a le profil. Elle s'est engagée pour les Verts à 25 ans, a pris la direction de la fédération du Brandebourg trois ans plus tard, avant d'être élue au Bundestag. Une ascension efficace qui la conduit à être élue à la tête du parti, avec Robert Habeck.

Ce dernier est alors jugé plus expérimenté et plus charismatique. Mais les années passent et la popularité d'Annalena Baerbock ne cesse d'augmenter auprès des militants écolo, jusqu'à dépasser celle de son binôme.

Politiquement, cette mère de deux enfants est plus proche de l'aile dite des "réalistes" du parti, que des "idéalistes". Pour Annalena Baerbock, la protection du climat est une priorité, mais il ne s'agit pas non plus de renoncer à des objectifs économiques.

Concrètement, les Verts promettent une piqûre de vitamines dans l'économie allemande en investissant 50 milliards d'euros massivement dans des secteurs comme l'économie verte, mais aussi l'éducation, la santé, et la digitalisation de l'économie.

En voulant imposer un impôt sur la fortune et taxer les très riches, Annalena Baerbock pourrait attirer les électeurs de la gauche, peut-être en vue de nouer une alliance avec eux. Mais avec ce positionnement elle risque aussi être montrée comme l'ennemie à abattre par les libéraux.

Sur le plan européen, la candidate des Vertes se décrit comme une européenne passionnée et se dit notamment favorable au renforcement de la politique de défense européenne, éloignant les Verts de leur positionnement antimilitariste traditionnel des années 1980.

Alors quelles sont ses chances ? Certains sondages la donnent à égalité avec ces derniers, voire leader devant ces derniers. Et peu après sa désignation comme candidate, le nombre d'adhésions au parti s'est envolé.

Après 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel, et alors que des conservateurs restent encore divisés, les Verts surfent sur leurs derniers succès électoraux - et présentent un front uni. Ils n'ont jamais été si proche d'accéder à la chancellerie. Même si la route est encore longue, pour Annalena Baerbock, tous les signaux semblent au vert.