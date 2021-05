L’UE appelle à la fin des violences entre Israël et le Hamas

Tous les Etats membres de l’Union européenne sauf un appellent à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Après huit jours de violences, les 27 ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés en urgence pour établir une réponse unifiée aux combats qui ont fait plus de 200 victimes côté palestinien et au moins 10 morts côté israélien. Seule la Hongrie a rejeté la déclaration commune.

"Nous condamnons les attaques de roquettes du Hamas et celles d’autres groupes terroristes sur le territoire israélien et nous soutenons pleinement le droit d’Israël à se défendre. Mais nous avons considéré et souligné que cela doit se faire de façon proportionnée et en respectant le droit humanitaire international", explique le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

Un peu plus tôt les eurodéputés s’étaient aussi penchés sur ce dossier. De nombreux eurodéputés appellent à une reprise immédiate du dialogue en faveur de la paix. "Toutes les parties prenantes doivent se retrouver autour de la table", insiste Grace O’Sullivan (les Verts). L’Union européenne espère qu’à travers son appel ajouté à celui du président des Etats-Unis un cessez-le-feu sera possible très prochainement.