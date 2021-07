Ce mercredi, la Commission a présenté son paquet climat pour atteindre une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais quel sera son impact sur les citoyens ?

La pierre angulaire de ce plan consiste à faire payer les émissions de CO2 produites à presque tous les secteurs d'activité. C'est déjà le cas pour le secteur de l'énergie qui paiera de plus en plus. Désormais, Bruxelles veut étendre ce principe du pollueur/payeur au transport et au bâtiment.

Taxe carbone pour le chauffage ?

Ce qui signifie que les citoyens, en particulier les plus pauvres, risquent d'être les plus touchés par ces mesures. "Il y a certainement quelque chose à faire sur les 75 % d'énergie fossiles consommées pour le chauffage ou les bâtiments résidentiels" estime Alix Bolles, politologue à Energy Cities."Mais nous constatons que la réponse à cette situation est la tarification du carbone. Et le problème c'est que cette tarification aura un impact disproportionné sur certaines catégories de personnes. Ce seront les consommateurs qui paieront la facture finale, en particulier les plus vulnérables."

Certains pays, comme la France, ont déjà fait part de leur inquiétudes. Ils craignent de nouvelles manifestations des Gilets Jaunes, un mouvement né en 2018 pour protester contre la hausse des prix de l'essence.

"Nous allons être confrontés dans les prochains mois à bien plus que les Gilets Jaunes." prédit Samuel Furfari, professeur de politique énergétique à l'Université libre de Bruxelles. "Les gens vont s'habiller complètement en jaune quand ils verront le prix, pas seulement avec le gilet.....Vous imaginez qu'ils envisagent d'introduire une taxe sur le CO2 pour le chauffage des maisons ? Il y a beaucoup de personnes en situation de précarité énergétique en Europe qui ne sont pas en mesure de payer le chauffage de la maison et maintenant ils veulent introduire plus de taxes. "

Certaines mesures que la Commission propose risquent d'accroître la pauvreté énergétique. Thomas Pellerin-Carlin Directeur de l'Energy Center Jacques Delors.

Certaines des propositions de la Commission pourraient contribuer à réduire cet impact social. "Certaines mesures que la Commission propose risquent d'accroître la pauvreté énergétique." affirme Thomas Pellerin-Carlin, directeur de l'Energy Center Jacques Delors. "D'autres mesures peuvent atténuer la pauvreté énergétique. Il s'agit donc de rénover les bâtiments, d'aider les gens à acheter des véhicules électriques."

Création d'un fond social pour le climat

L'exécutif européen veut en effet créer un fond social pour le climat afin d'aider les personnes les plus touchées. Une partie de ce fond proviendra des sommes prélevées sur les grands pollueurs des secteurs du transport et de la construction.

Cependant, la plupart des gens s'inquiètent surtout de l'augmentation du coût du carburant et des factures d'énergie.

"Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, il est déjà difficile pour certaines personnes de payer leurs factures d'énergie ou de transport, notamment pour conduire, et nous apportons ouvertement une réponse à cette question en mettant en place le fond social pour le climat", a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Ce fond pourrait aussi aider les gens à acheter des voitures électriques, ce qui leur permettrait de sortir de la pauvreté énergétique.