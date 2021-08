Philippe, frappé par le Covid-19, souffre de graves séquelles - il raconte

Dans ce parc de Lyon, il marche. Plusieurs kilomètres tous les jours, aidé par deux attelles aux pieds et un déambulateur. Philippe a été frappé par une forme grave du Covid-19 en avril, et a passé plusieurs jours dans le coma.

Aujourd'hui il souffre de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale et de délires hallucinatoires.

"Arrivé à l'hôpital, on m'a rapidement mis dans le coma et intubé. Et je suis resté en coma neuf jours, donc cette période je n'en ai aucun souvenir. Mon premier souvenir et qui est un souvenir extrêmement violent, c'est le réveil en chambre dans un service de réanimation. Et là, quand on se réveille, on a un tube assez épais dans la bouche, on a les poignets attachés aux barrières du lit pour éviter qu'on arrache ce tube, ce qui serait dramatique."

Philippe veut faire de son témoignage un plaidoyer pour la vaccination. Il s'apprête à publier un livre qui raconte son expérience traumatisante.

Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas la queue dès le matin sept heures pour se faire vacciner Philippe Ex-malade du Covid-19

"On sait qu'être vacciné ça divise environ par dix le risque de vivre ce que j'ai vécu. Donc je me dis que si j'avais été vacciné, peut-être je n'aurais pas vécu tous ces problèmes. Et à parler honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas la queue dès le matin sept heures pour se faire vacciner. Il s'agit de recevoir deux piqûres avec des effets secondaires qui sont légers et les effets secondaires graves sont rarissimes."

Plus des deux tiers des patients sortent de réanimation avec des séquelles physiques, toujours présentes un an plus tard pour 50% d'entre eux, selon Serge Carreira, chef de la réanimation de l'hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne, près de Paris.