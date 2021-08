Insolite : à la découverte du musée de la cuillère en Russie

En matière d'originalité, ce musée n'y va pas avec le dos de la cuillère. Nous sommes en Nytva (à plus de 1000 km à l'est de Moscou) dans le musée de la cuillère, qui expose plus de 5 000 objets de formes et de matériaux divers en provenance de toutes les époques et de 80 pays.

Certaines cuillères ont même été offertes par des visiteurs, comme l'explique la conservatrice du musée, Natalya Tkachenko : "Ceux qui sont venus une fois essaient de nous rapporter quelque chose d'intéressant lors de leur prochaine visite. De très nombreuses cuillères nous ont ainsi été données par des personnes qui ont visité le musée et qui ont été inspirées par le thème".

"J'ai chez moi une cuillère de mon père, qui a traversé la guerre", raconte cette visiteuse. "Comme nous l'a expliqué le guide, pendant la guerre, tout le monde avait sa cuillère personnelle, avec son nom de famille gravé dessus".

Et avec plus de 15 000 visiteurs par an, les possibilités de dons sont nombreuses. Cuillères pour la pâtisserie, pour les cocktails, pour les homards, les olives, ou encore les kiwis : il y en a pour tous les usages et de toutes les époques.

On trouve dans ce musée de vieilles cuillères en pierre, des cuillères en bois, d'autres utilisés pendant les guerres mondiales... Les plus vieilles remontent même au 7ème siècle. Plus que de simples ustensiles de cuisine, ces cuillères racontent beaucoup de l'évolution de nos pratiques alimentaires, de nos traditions et de nos coutumes au fil des siècles.