République tchèque : clap de fin pour le festival du film de Karlovy Vary

Clap de fin pour le 55e Festival international du film de Karlovy vary en République tchèque

Des centaines de cinéphiles ont entouré le tapis rouge pour accueillir les délégations et les stars du cinéma dont l'acteur Johny Depp.

Le prix du président du festival a été décerné a Ethan Hawke, qui apprécie ces rencontres avec les fans : "C'est le moment où les gens s'arrêtent et regardent vraiment le cinéma comme une forme d'art et non comme un business. J'apprécie tellement ça."

Un film serbe primé

Le réalisateur Stefan Arsenijevich a remporté le Globe de cristal dans la compétition principale avec "As far As I Can Walk" qui retrace l'itinéraire d'un migrant à la recherche de sa femme. Le film est un mélange d’histoire contemporaine de réfugiés, de triangle amoureux et de poème médiéval serbe. Les figurants sont de vrais habitants d'un camp où le film a été tourné.

"Nous avons eu beaucoup de chance d'obtenir un tel soutien de la part de ces migrants. ", explique Stafan Arsenijevic

Le film a également obtenu un prix pour le rôle principal joué par l'acteur français Ibrahim Koma. Le festival, annulé l'année dernière a été décalé de deux mois pour cette édition afin de permettre permettre à un maximum de participants d'être vaccinés.