Dans le sillage de l'ouragan Ida : la Louisiane et le Mississippi toujours sur le qui-vive

Coincée entre le fleuve Mississippi et le lac Pontchartrain, LaPlace, en Louisiane... Ici, les sauveteurs, à bord de bateaux, d'hélicoptères ou de camions insubmersibles, ont secouru les habitants tout l'après-midi de lundi. Le niveau des eaux n'est pas monté très haut, mais ces inondations et les dégâts de l'ouragan Ida sont considérables dans cette ville de 33 000 habitants.

Tout le long de la côte du golfe du Mexique, les sauveteurs ont secouru les habitants vivant dans le dédale des rivières et des bayous. Les réseaux électriques et de distribution d'eau sont touchés.

Plus d'un million de personnes sont privées d'électricité et 255 000 d'eau potable. Les équipes de réparation des services publics sont sur le coup, mais ce sera long.

Au moins deux personnes sont mortes. Cependant, les autorités locales estiment que ce nombre est susceptible d'augmenter au fur et à mesure des opérations de recherche et de sauvetage.

Depuis le siège de l'agence fédérale des situations d'urgence (FEMA), le président américain Joe Biden a rencontré virtuellement les gouverneurs de la Louisiane, John Bel Edwards et du Mississippi, Tate Reeves, ainsi que les maires des villes et des paroisses les plus touchées par l'ouragan Ida, afin de recevoir des informations actualisées sur les conséquences de la tempête et de discuter de la manière dont le gouvernement fédéral peut les aider :

"Nous savions que l'ouragan Ida avait le potentiel de causer des dommages massifs, et c'est exactement ce qui s'est passé. Certains sont encore confrontés à l'onde de tempête, aux inondations soudaines. Et il y a des routes qui sont impraticables à cause des débris et des lignes électriques tombées."

3 600 employés de la FEMA ont été déployés en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Louisiane, au Mississippi et au Texas. La FEMA avait aussi prévu plus de 3,4 millions de repas, des millions de litres d'eau, plus de 35 700 bâches et environ 200 générateurs dans la région avant le passage d'Ida.

Les compagnies d'assurance estiment que l'ouragan Ida a causé pour 15 à 20 millions de dollars de dommages, selon des estimations préliminaires.

A titre de comparaison, les assureurs avaient estimé les dégâts causés par l'ouragan Katrina entre 35 et 60 MILLIARDS de dollars en 2005. Et il y avait eu plus de 1 800 morts.

L'ouragan, rétrogradé en dépression tropicale, se déplace désormais lentement vers l'intérieur des terres. Le Centre national des ouragans a prévenu que de fortes pluies pourraient encore provoquer des inondations dans certaines parties du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride.