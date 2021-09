Depuis 1970, il y a eu dans le monde une catastrophe naturelle par jour

Le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par cinq en 50 ans, selon l'ONU qui publie un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Son Atlas est un document qui répertorie depuis 1970 le nombre de morts et les pertes économiques dus aux phénomènes météo extrêmes. Et ces derniers vont être de plus en plus nombreux et violents.

Petteri Taalas, Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique Mondiale : "La mauvaise nouvelle est que les pertes économiques ont augmenté très rapidement et que cette croissance est censée se poursuivre. Nous allons assister à davantage d'extrêmes climatiques à cause du changement climatique. Et ces tendances négatives du climat se poursuivront de toute façon pendant les décennies à venir. Et si nous réussissons à atténuer le changement climatique, nous pourrions arrêter ces tendances négatives vers les années 2060. Et si nous sommes plus chanceux, nous pourrions limiter le réchauffement à 1,5 degrés".

Si l'on fait une moyenne, une catastrophe d'origine météorologique, climatique ou hydrologique a été enregistrée chaque jour au cours des 50 dernières années, entraînant quotidiennement le décès de 115 personnes et des dégâts se chiffrant à 202 millions de dollars par jour.