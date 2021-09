Les Emirats arabes unis instaurent un "pont aérien" avec l'Afghanistan

C'est un pas de plus pour l'aide humanitaire à Kaboul. Les Émirats arabes unis ont ouvert un "pont aérien" pour acheminer cette aide en Afghanistan, a indiqué samedi 11 septembre, à l'AFP un responsable de l'aéroport de Kaboul.

"Depuis ce jour et jusqu'à présent, nous avons reçu et géré 11 vols presque quotidiennement, soit 255 tonnes d'aide médicale et de produits alimentaires", explique brahim Moarafi, directeur régional de l'entreprise GAAC, chargée de gérer les activités de l'aéroport de Kaboul. Samedi, deux avions venus des Émirats ont déchargé des dizaines de cartons d'aide contenant de la viande, du lait en poudre, de l'huile et des fournitures médicales.

Les Émirats arabes unis, terre de transit pour les afghans en exil

Comme d'autres riches États du Golfe, les Émirats, proches alliés des États-Unis, ont servi de zone de transit pour les vols d'évacuation des étrangers et des Afghans tentant de fuir l'Afghanistan depuis le retour des Taliban le 15 août.

Plus des deux tiers des Afghans et étrangers qui ont fui l'Afghanistan sur des vols d'évacuation ont atterri aux Émirats et au Qatar avant de se rendre vers leur destination finale. Les Émirats accueillent actuellement l'ex-président afghan Ashraf Ghani, en exil après la prise de pouvoir des Taliban.

Reprise de certains vols commerciaux

Autre étape importante ce samedi, avec l'annonce par la compagnie nationale pakistanaise PIA de la reprise, lundi, de ses vols commerciaux reliant Islamabad à Kaboul, interrompus juste après le 15 août.