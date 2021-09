Un discours pour préciser les réussites et les défis de l’UE

Présenter les succès et annoncer les défis européens à venir. C'est le sens du discours sur l'état de l'Union tenu ce mercredi par la présidente de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen a vanté les réussites de son équipe dans la course au vaccin. La responsable allemande souligne que 70% de la population adulte est vaccinée, que 700 millions de doses ont été fournies aux Européens et autant pour le reste du monde. "Nous l'avons fait de la bonne manière, parce que nous l'avons fait à la manière européenne, et je pense que ça a marché", se félicite la responsable allemande.

Ursula von der Leyen a aussi voulu se projeter sur les prochains mois. Elle veut renforcer la capacité de l'UE à lutter contre les pandémies à travers la création d'un nouvel organe.

La présidente de la Commission veut aussi faire du continent un leader technologique. Pour cela elle propose une réglementation sur les puces européennes. "Nous dépendons actuellement des puces fabriquées par l'Asie. Alors rassemblons tous nos efforts pour améliorer cette situation", encourage l’Allemande.

Ursula von der Leyen a tenu son 2e discours sur l'état de l'Union EC - Audiovisual Service

La transition climatique est l'un des dossiers les plus délicats. L'UE veut devenir en 2050 le premier continent neutre en carbone. Mais pour y parvenir il faudra de la volonté politique et des moyens financiers. "Nous veillerons à ce qu'une plus grande ambition climatique s'accompagne d'une plus grande ambition sociale, car la transition doit être équitable", explique la présidente de la Commission. Elle rappelle d’ailleurs que 34 millions d’Européens souffrent déjà de pauvreté énergétique.

"L’Europe 🇪🇺 a besoin d’une âme, d’un idéal et d’une volonté politique au service de cet idéal.



Au cours des 12 derniers mois, l’Europe a donné corps à ces propos" - Ursula @vonderleyen#SOTEUhttps://t.co/IRiZTiDu0D — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) September 15, 2021

Pour devenir réalité ces promesses doivent aussi obtenir le soutien des eurodéputés et des Etats membres. Au-delà du discours, le fond des discussions se déroulera à huis-clos dans les couloirs institutionnels mais aussi dans les capitales afin de trouver les compromis nécessaires.