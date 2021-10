Cocorico ! Thomas Pesquet va devenir ce lundi le premier astronaute français à prendre les commandes de la Station spatiale.

Le Normand va prendre la relève de son collègue japonais Akihiko Hoshide qui assurait le commandement de l'ISS depuis le 27 avril dernier.

Une cérémonie de passation de pouvoir sera organisée à 21h20, heure de Paris. Il sera possible de la suivre en live sur la chaîne Youtube de la Nasa.

Thomas Pesquet deviendra le 53e astronaute et le 4e Européen à prendre les commandes de l'ISS, lancée en 1998.

Si "le directeur de vol, au sol, reste le « chef », qui guide toutes les opérations", selon l'agence spatiale française (le Centre national d'études spatiales, Cnes), le commandent de l'ISS doit s'assurer que l'équipage est opérationnel pour bien réaliser ces opérations à bord. Il a également un rôle essentiel en cas d'urgence, c'est lui en effet qui dirige les opérations de secours.

A 43 ans, l'astronaute français aura en charge, à partir de ce 4 octobre, d'un équipage composé de six personnes, un Japonais donc, deux russes et trois Américains. Mais de nouveaux visiteurs vont bientôt s'inviter dans la Station spatiale, à commencer par trois Russes, dont le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressild qui doivent décoller le 5 octobre. Une fois à bord, leur mission sera de tourner le premier film de fiction en apesanteur. Ces derniers ne devraient rester dans l'ISS que 12 jours. Trois Américains, ainsi qu'un autre astronaute de l'ESA, l'Allemand Matthias Maurer, devraient, eux quitter la Terre le 30 octobre prochain, à l'occasion de la prochaine rotation d'équipage.

Avant son retour sur la terre ferme prévu dans quelques semaines, Thomas Pesquet aura passé plus de six mois dans l'espace. Et lors de son second voyage en apesanteur, le Français aura réalisé plus d'une dizaine d'expériences scientifiques. Très présent sur les réseaux sociaux, il a, une nouvelle fois, très largement documenté son séjour en postant de nombreux clichés de la Terre.

Avant Thomas Pesquet, seuls neuf autres astronautes français étaient allés dans l'Espace, huit hommes et une femme : Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, Michel Tognini, Jean-Pierre Haigneré, Jean-François Clervoy, Jean-Jacques Favier, Claudie Haigneré, Léopold Eyharts et Philippe Perrin.

C'est en 2009 qu'un Européen a dirigé pour la première fois l'ISS. Cette responsabilité avait été confiée entre le 10 octobre et le 1er décembre de cette année au Belge Frank De Winne.