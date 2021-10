Covid-19 : le Maroc lance sa campagne pour la 3e dose de vaccin

no comment

Le Maroc lance cette semaine sa campagne pour une troisième dose de vaccin anticovid, destinée aux personnes ayant reçu les deux premières doses depuis au moins six mois, au moment où le nombre des contaminations continue de décroître.

Les Marocains éligibles à la troisième injection -- personnes vulnérables et travailleurs en première ligne (santé, sécurité, etc.) -- affluent depuis lundi dans les centres de vaccination du royaume.

"Vu l'importance de renforcer l'immunité chez l'ensemble des Marocains et étrangers résidant au Maroc et afin qu'ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs familles de la contamination, ils sont appelés à adhérer à cette opération", a exhorté le ministère de la Santé dans un communiqué.

Avec ses 36 millions d'habitants, le royaume chérifien mise sur sa campagne de vaccination pour enrayer la pandémie: près de 23 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccin et plus de 19 millions la deuxième.

L’objectif est d’immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes, avec les vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Pfizer/BioNTech.