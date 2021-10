Le travail de ces ouvriers de Kaboul consiste à creuser des canaux d'eau et des terrasses de captage de la neige dans les collines pour lutter contre la sécheresse. En échange, ils seront payés en blé.

Le gouvernement de l'Émirat islamique d'Afghanistan a lancé le programme "nourriture contre travail".

Il est mis en œuvre dans les principales villes du pays et emploiera 40 000 hommes rien que dans la capitale. 11 600 tonnes de blé seront distribuées à Kaboul et environ 55 000 tonnes dans les autres régions du pays, notamment à Herat, Jalalabad, Kandahar, Mazar-i-Sharif et Pol-i-Khomri.

"La pauvreté et la faim ont de nombreuses causes", a expliqué Abdul Rahman Rashid, le ministre de l'agriculture du gouvernement taliban de transition. "La première est le Covid qui affecte le monde entier. La deuxième est la sécheresse en Afghanistan et dans la région. La troisième raison est l'arrêt de l'aide mondiale à l'Afghanistan et le gel des capitaux et de l'argent de l'Afghanistan dans les banques internationales".

Le ministre de l'agriculture Abdul Rahman Rashid et le maire de Kaboul Hamdullah Nomani ont coupé un ruban rose et creusé un petit fossé lors d'une cérémonie organisée dans le quartier rural de Rish Khor, dans la capitale, pour lancer le programme.

Sur le front, dans le nord du pays, le Croissant-Rouge tente d'apporter son aide dans les camps de déplacés. Mais comme elle le rappelle, malgré toute leur bonne volonté, les ONG sont incapables d'empêcher une crise humanitaire. Elle enjoint la communauté internationale à travailler avec l'Émirat islamique d'Afghanistan.

Plus de la moitié de la population afghane, soit 22,8 millions de personnes, sera cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë affirme le programme alimentaire mondial de l'ONU.