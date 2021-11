Cette semaine, The State of The Union revient sur la quatrième vague de coronavirus qui touche toute l'Europe et interroge à ce propos le député européen, Peter Liese.

Sur tout le continent, les infections ont une fois de plus battu des records. Les gouvernements ont imposé de nouvelles mesures sévères qui nous rappellent la première vague de coronavirus de l'année dernière et toutes sont très controversées.

Après l'Autriche, la Slovaquie a annoncé un confinement national, d'une durée initiale de deux semaines, qui vise tout le monde, vacciné ou non.

L'Italie a décidé de durcir le ton à l'égard des personnes non vaccinées, qui sont désormais exclues de certaines activités de loisirs afin d'éviter des mesures de confinement financièrement désastreuses.

La France a mis en place un système controversé de passeport vaccinal, et le Danemark envisage de réintroduire le port obligatoire du masque dans les espaces publics.

La situation est particulièrement dramatique en Allemagne, où la barre des 100 000 morts du Covid-19 a été franchie il y a quelques jours.

Interview de l'eurodéputé Peter Liese

Peter Liese est unchrétien-démocrate allemand, membre du Parlement européen, médecin et l'un des principaux experts en matière de santé.

Venons-en directement à la lutte contre la quatrième vague. L'Autriche a imposé une obligation vaccinale, une mesure qui est également discutée en Allemagne. Quelle est votre position? Un tel mandat est-il nécessaire ?

Peter Liese : "J'espère qu'il ne sera pas nécessaire dans toute l'Europe. Nous avons des pays avec des taux de vaccination très élevés comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et j'espère que cela ne sera pas nécessaire là-bas. Mais pour mon pays, l'Allemagne, j'ai des doutes car nous subissons à nouveau une très forte vague. Les gens sont touchés, leurs affaires sont touchées et le système de santé est sur le point d'être surchargé. Donc, en politique et en droit, il s'agit toujours du moindre mal. Je doute que ce que nous voyons maintenant soit un mal mineur comparé à un mandat de vaccination".

Qu'en est-il des confinements ? Sont-ils raisonnables ou non ?

Peter Liese : "Je pense que nous devrions tout faire pour les éviter. Mais cela implique des règles beaucoup plus strictes pour les non-vaccinés. Si vous avez beaucoup de non-vaccinés dans un café ou dans un restaurant, il y a un risque qu'ils soient infectés - et ils sont la grande partie de ceux qui sont en unité de soins intensifs. C'est là notre problème. Être infecté n'est pas un si gros problème. Si vous êtes vacciné, vous pouvez propager le virus, et c'est pourquoi nous devons tous être prudents. Mais vous ne risquez presque pas d'aller dans une unité de soins intensifs, et c'est pourquoi des règles strictes pour les non-vaccinés sont préférables à un confinement complet. Mais nous voyons en Autriche et en Saxe en Allemagne ou en Lettonie que si vous réagissez trop tard, les confinements sont inévitables".

Après tout, vous ne pouvez pas conduire une voiture sans permis de conduire. Vous ne pouvez pas monter dans un avion sans passeport. Et si vous aviez besoin d'un certificat de vaccination pour la plupart des activités publiques ou si vous restiez à la maison ?

Peter Liese : "Oui, je pense que c'est l'option préférable par rapport à la pagaille dans laquelle nous sommes. Il y a une discussion sur la fermeture complète des lieux publics, par exemple, les bars, et ainsi de suite. C'est aussi le meilleur choix par rapport à la surcharge du système de santé. Encore, des centaines de personnes meurent chaque jour".

Noël 2021 sera-t-il différent de Noël 2020 ?

Peter Liese : "Je l'espère. Nous avons la vaccination et nous avons maintenant une campagne de rappel très importante. Il est évident que la vaccination n'est pas terminée avec le deuxième vaccin, en particulier pour les groupes à risque, mais avec le temps, d'autres personnes doivent également recevoir leur premier vaccin. J'espère que nous pourrons éviter des mesures aussi drastiques que celles de l'année dernière. Les prochaines semaines sont décisives. Si c'est trop tard, cela signifie que nous serons dans le même pétrin que l'année dernière".