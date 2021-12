Dans le village du Père Noël, le variant Omicron inquiète les professionnels du tourisme

La neige est éclatante, et les préparations avancent à Rovaniemi en Laponie finlandaise, demeure officielle du Père Noël.

Cette saison est bien évidemment la plus importante ici. Chaque année, un demi-million de personnes visitent le lieu, mais la pandémie va-t-elle gâcher la fête ?

Avec le variant Omicron, les restrictions de voyage, les tests et les mesures d'isolement, pas sûr que l'activité se maintienne à un haut niveau dans le cercle arctique.

Sanna Karkkainen, directrice générale de Visit Rovaniemi se demande "quand cela va se terminer".

"C'est comme un puzzle, chaque jour vous regardez les mises à jour des restrictions, et vous vous dites, quelle est la nouvelle règle pour les voyageurs ? Et pour les employés du secteur touristique ? et les entreprises ? Comment allons nous survivre ? Cela a été un an et demi très dur" déplore-t-elle.

Le tourisme rapporte habituellement environ 260 millions d'euros par an. En 2020, les revenus ont dégringolé de plus de 60 %. À cause d'Omicron, les vacanciers ne savent pas s'ils vont pouvoir venir, ni repartir, l'épidémie évolue trop rapidement.

Sur place, un couple de jeunes mariés maltais dit avoir eu peur d'une annulation "à la dernière minute".

"Une fois l'avion a décollé, on s'est dit «ok, ça va»."

Un autre couple italien, compte sur la chance et sur le fait que "tout le monde semble être vacciné" pour que les vacances ne soient pas gâchées.