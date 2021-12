Covid-19 : l'armée en renfort en Suisse

L'armée de nouveau en renfort dans la lutte contre le Covid-19 en Suisse. Pour la troisième fois depuis le début de la crise, le pays a décidé de mettre à contribution ses soldats pour appuyer les professionnels de santé dans les hôpitaux mais aussi en matière de vaccination.

Le canton du Jura est parmi ceux qui ont dû faire appel à l'appui des militaires.

A la tête de l'exécutif dans le canton du Jura, Nathalie Barthoulot explique : "c'est important que l'armée vienne nous aider aujourd'hui parce que le canton du Jura était dans une situation délicate et difficile. On n'avait plus de ressources suffisantes pour pouvoir injectersuffisamment__ de vaccins à la population jurassienne. Aujourd'hui avec l'appui de l'armée, on arrive à donner un sérieux coup d'avancement au programme de vaccination."

"La semaine prochaine, on aura aussi une aide complémentaire de l'armée au niveau de l'hôpital du canton du Jura, car là aussi il y a un épuisement du côté des soignants, on a de grandes difficultés et une fatigue qui s'est installée car on a l'impression que depuis vingt mois on a pas arrêté", précise-t-elle.

Pour obtenir l'aide de l'armée, les cantons doivent démontrer au gouvernement fédéral qu'ils ont déjà déployé tous les moyens civils possibles pour faire face à la situation. Dans les hôpitaux publiques, les opérations non urgentes doivent ainsi avoir été reportées.