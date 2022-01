Les constructeurs automobiles ne sont plus les seuls à se lancer sur le marché des véhicules électriques.

Au CES de Las Vegas, Sony dévoile son dernier prototype : le SUV Vision-S. Bourré de technologie, il possède pas moins de 47 capteurs en charge de la sécurité.

Mais avec autant de géants de l'automobile bien établis qui font déjà des incursions sur le marché des véhicules électriques, Sony a-t-il vraiment une chance de réussir ?

"Il y a beaucoup de technologie impliquée dans ces voitures et Sony a l'avantage de bien connaître ces capteurs et ces technologies qu'il fabrique depuis de nombreuses années pour les caméras et tout le reste. Donc, en ce sens, cela lui confère un avantage" explique Jonathan Roubini, expert en technologie.

Le géant de l'électronique prend très au sérieux son avenir dans le monde automobile et entend passer du prototype à la commercialisation grâce à une nouvelle entreprise baptisée Sony Mobility.

Autres exemples de technologie : le robot agricole Oz de Naïo Technologies qui entend remplacer les tracteurs à essence et désherber d'images surfaces. Ses avantages : réduire les émissions de C02 car il est entièrement électrique et limiter l'utilisation des produits chimiques grâce à un contrôle mécanique du désherbage.

Autre innovation : le tatouage numérique;cet appareil portable peut transformer presque n'importe quelle image sur Internet en un tatouage temporaire: " Vous pouvez choisir le motif que vous voulez et ensuite vous l'appliquer en quelques secondes. Le tatouage dure un ou deux jours. si vous voulez l'enlever, il suffit de prendre une douche et avec de l'eau et du savon, il partira complètement" assure Tae Sik Yun, porte-parole de Prinker.

En pleine crise sanitaire, le CES présente ce masque anti-Covid et anti-pollution qui contient un filtre "actif" capable de détruire les particules fines et les agents pathogènes ou polluants. Selon ses inventeurs, il peut arrêter la pollution, les bactéries et même le Covid.

Un autre exposant propose un masque avec un ventilateur qui filtre l'air. Le système est maintenu en place par un assemblage d'aimants et est alimenté par une petite batterie rechargeable contenue dans une sangle qui passe sur la nuque de l'utilisateur.