47 milliards d'euros aux énergies fossiles : les grandes banques françaises épinglées par un rapport

Les grandes banques françaises sont les premières au niveau européen à financer les énergies fossiles, malgré des engagements de neutralité carbone. C'est ce que dénoncent plusieurs ONG à l'occasion de la publication d'un rapport ce mercredi.

"Banking on Climate Chaos" ("Capitaliser sur le chaos climatique") : c'est le nom de la 13e édition du rapportpublié ce mercredi par sept ONG, Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance, et Sierra Club. Ces associations ont calculé le montant du soutien des 60 plus grandes banques mondiales aux entreprises productrices de gaz, de pétrole et de charbon en compilant les prêts, mais aussi les émissions d'actions et d'obligations.

Il ressort de ce rapport que la France est le premier financeur européen des énergies fossiles. Les six banques françaises représentées dans le classement (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, La Banque Postale et Crédit Mutuel) ont ainsi alloué quelque 47 milliards de dollars auprès d'entreprises liées aux énergies fossiles l'an dernier.

La France est le premier financeur européen des énergies fossiles et le cinquième mondial en 2021. Louis-Maxence Delaporte chargé de campagne à Reclaim Finance.

Le montant est largement inférieur à celui estimé par les associations pour l'année 2020, qui était d'environ 88 milliards de dollars, soit près du double."Si les flux financiers français baissent en 2021, rien n’indique que cette tendance va se confirmer, tempère toutefoisLouis-Maxence Delaporte, chargé de campagne à Reclaim Finance._ En effet, dès le mois de janvier 2022, les banques françaises ont été impliquées dans plusieurs opérations financières de grande envergure au profit de BP, Total et Saudi Aramco, chefs de file de l’expansion pétro-gazière_”.

Reclaim Finance, dont le siège est à Paris, note d'ailleurs que les banques françaises ont alloué plus de 350 milliards de dollars aux énergies fossiles entre 2016 et 2021, malgré l'urgence écologique. 87% deces capitaux proviennent de seulement 3 banques : BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, souligne l'association.

La Banque Postale se démarque

Le rapport fait toutefois une distinction dans les banques françaises. Si la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole figurent en tête des plus gros financeurs français, La Banque Postale et le Crédit Mutuel sont considérés comme des "leaders montrant l'exemple" dans l'exclusion des énergies fossiles. La Banque Postale a mis "la barre haute", selon le rapport, en publiant en 2021 un engagement à mettre fin au financement de toutes entreprises qui exploitent le pétrole et le gaz, et de quitter secteur d'ici 2030.

Les six banques françaises ont par ailleurs toutes prises en 2021 un engagement de neutralité carbone d'ici 2050. Mais depuis l'adoption de cet accord, "on ne voit pas de baisse structurelle des financements : on ne peut pas acter le fait qu'il y ait un changement de stratégie de la part des banques", commente Louis-Maxence Delaporte.

De son côté, la Fédération bancaire française dénonce des chiffres "fantaisistes" de la part des associations et assure qu'il "n'y a pas d'addiction aux hydrocarbures de la part des banques françaises".

Elle rejette la logique d'exclusion "tous azimuts" des entreprises liées aux énergies fossiles et prône plutôt l'accompagnement des citoyens et des entreprises vers une économie moins carbonée. "Les banques françaises se doivent de financer l'ensemble de l'économie qui aujourd'hui est carbonée", assure-t-elle, en ajoutant que les banques financent aussi "massivement les énergies renouvelables".

Les banques américaines en tête des financements

Au niveau mondial, le rapport des sept ONG estime le montant des financements à 742 milliards de dollars en 2021, soit 1% de moins qu'en 2020 mais 2,5% de plus qu'en 2016.

Comme le souligne le rapport, le financement global des combustibles fossiles reste dominé par quatre banques américaines - JPMorgan Chase, Citi,Wells Fargo, et Bank of America - qui représentent ensemble un quart de tous les financements des combustibles fossiles identifiés au cours des six dernières années.

En conclusion du rapport, les ONG appellent les banques à cesser tous financements aux entreprises du secteur des énergies fossiles, dans un délai compatible avec l'objectif de 1,5°C d'augmentation des températures, fixé par les Accords de Paris. "Le temps presse : l'expansion des combustibles fossiles doit cesser immédiatement. Chaque \_dollar que les banques investissent dans de nouveaux projets d'énergie fossile et dans les entreprises qui les soutiennent est incompatible avec la stabilité du climat et avec leur sécurité_", conclut le rapport.