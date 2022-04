Le chancelier autrichien a rencontré Vladimir Poutine à Moscou

Le chancelier autrichien Karl Nehammer était ce lundi en visite à Moscou pour s’entretenir avec Vladimir Poutine. Il est le premier dirigeant européen à être reçu par le président russe depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Un tête-à-tête organisé à son initiative et en concertation avec Berlin et Bruxelles, dans le but notamment de confronter le Kremlin aux réalités de la guerre.

« Ce qui était important de mon point de vue - et je l'ai maintenant également signalé à la présidente de la Commission européenne et au chancelier allemand - c'était de réaliser une réunion en tête-à-tête, a déclaré Karl Nehammer. Il est important d'avoir un contact direct et de confronter le président russe aux réalités de la guerre telle qu'elle se déroule actuellement et, surtout, telle qu'elle affecte l'Union européenne. Ce chemin doit se poursuivre, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur conséquences de la guerre, cela doit être très clair pour la Russie. »

Karl Nehammers'est aussi dit "plutôt pessimiste" après sa rencontre avec Vladimir Poutine, qui est selon lui dans une "logique de guerre" et veut enregistrer un "succès militaire" en Ukraine.

Le chancelier autrichien s’était il y a quelques jours rendu en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et voir de lui-même les horreurs commises à Boutcha.