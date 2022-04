Festival de Cannes : le programme de la 75ème édition dévoilé

Le Festival de Cannes fête son 75ème anniversaire. Le délégué général Thierry Frémaux et le président Pierre Lescure ont dévoilé ce jeudi le programme.

Parmi les 18 films en compétition officielle en mai prochain cinq cinéastes déjà primés, dont les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec "Tori et Lokita" ou encore le Roumain Cristian Mungiu avec son dernier film "RMN".

Parmi les cinéastes culte attendus : l'Américain James Gray présentera "Armageddon Times", ou encore le Canadien David Cronenberg qui promet une nouvelle fois de secouer le public avec "Crimes of the Future", "Les crimes du futur" réunissant Viggo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux. Il questionne notre rapport au corps et à ses mutations.

A noter que seules trois femmes réalisatrices, dont Claire Denis, seront en lice pour succéder à la Française Julia Ducournau, Palme d'or l'an dernier.

L'écho de la guerre en Ukraine va tous cas résonner sur la Croisette. Deux films Ukrainiens seront présents hors compétition dont "The Natural History of Destruction" de Sergei Loznitsa présenté en séance spéciale. Dans la catégorie Un Certain regard, le jeune Maksim Nakonechnyi présente "Bachennya Mete lyka" ("Butterfly Vision").

Et dans la sélection officielle, figurera le dernier film du russe Kirill Serebrennikov, le cinéaste bête noire du Kremlin pourra enfin se rendre à Cannes pour son défendre son nouvel opus, "La femme de Tchaïkovski".

"Serebrennikov a quitté la Russie. On ne sait pas s'il pourra y retourner, s'il veut y retourner et on est heureux de l'accueillir pour un film historique autour de la figure de Tchaikovsky", a précisé Thierry Frémaux.

Le Festival n'oublie pas la fête et les paillettes. Tom Cruise sera là pour présenter un nouveau "Top Gun". Autre film attendu hors compétition un biopic d'Elvis signé Baz Luhrmann, présenté en avant-première mondiale à Cannes.

Le Festival n'a plus beaucoup de jours pour trouver celui ou celle qui succèdera à Spike Lee à la présidence du jury. Un casse-tête cette année: avec le redémarrage du cinéma post-pandémie et l'essor des séries.

Le film d'ouverture en revanche est déjà connu: ça sera la comédie gore "Z (comme Z)" de Michel Hazanavicius, l'auteur de "The Artist".