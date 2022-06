Drapeau palestinien : comment les Israéliens veulent s'en débarrasser

Ce n'est pas une bombe, un fusil ou une roquette. La dernière menace identifiée par Israël est le drapeau palestinien.

Ces dernières semaines, les nationalistes se sont déchaînés contre les Palestiniens qui brandissaient le drapeau rouge, blanc, vert et noir en Israël.

Pourtant, cette agitation autour du drapeau en dit long sur la diminution des espoirs de paix et sur la stature du cinquième des Israéliens qui sont Palestiniens, longtemps considérés comme une cinquième colonne en raison de leur solidarité avec la cause palestinienne.

"Dans l'État d'Israël, il n'y a de place que pour un seul drapeau : le drapeau israélien, ce drapeau. C'est le seul drapeau qu'il y aura ici", a déclaré Eli Cohen, un législateur de l'opposition qui a parrainé un projet de loi visant à interdire l'agitation du drapeau palestinien dans les institutions financées par des fonds publics.

Les citoyens palestiniens d'Israël considèrent la campagne contre le drapeau comme un nouvel affront à leur identité nationale et à leurs droits en tant que minorité dans l'État majoritairement juif.

Les citoyens palestiniens d'Israël représentent 20 % de la population et ont eu une relation turbulente avec l'État depuis sa création en 1948, lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été contraints de fuir lors des événements qui ont entouré la création de l'État.

"C'est notre droit de hisser notre drapeau palestinien"

Ceux qui sont restés sont devenus des citoyens, mais ont longtemps été considérés avec suspicion par les Israéliens en raison de leurs liens avec les Palestiniens de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est, territoires qu'Israël a conquis lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967.

Ce sentiment s'est renforcé l'année dernière lorsque la violence a éclaté dans les villes mixtes juives et arabes, avec des pillages et des lynchages qui ont marqué les résidents des deux côtés.

Les citoyens palestiniens se sont taillé une place dans la société israélienne, atteignant les plus hauts échelons dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation et le service public.

Pour la première fois dans l'histoire, un parti arabe islamiste est désormais membre d'une coalition gouvernementale.

Mais les Palestiniens d'Israël sont généralement plus pauvres et moins éduqués que les Israéliens juifs et ils souffrent depuis longtemps de discrimination en matière de logement, de financement public et de travaux publics.

Si des efforts ont été déployés par les derniers gouvernements pour combler cet écart socio-économique, les droits nationalistes des Palestiniens ont été lentement érodés au fil des ans.

"C'est notre droit de hisser notre drapeau palestinien", a déclaré Alin Nasra, militante et étudiante à l'université de Tel Aviv. "C'est quelque chose qui nous distingue en tant que minorité à l'intérieur d'Israël".

Ces dernières semaines, les autorités israéliennes ont fait des pieds et des mains pour contester le hissage du drapeau palestinien.

Le mois dernier, lors des funérailles de la célèbre journaliste palestino-américaine d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, à Jérusalem-Est, la police a arraché des drapeaux palestiniens aux personnes présentes.

Deux universités israéliennes ont été critiquées par des nationalistes pour avoir autorisé l'agitation de drapeaux palestiniens lors d'événements sur le campus.

Un groupe promouvant la coexistence entre Palestiniens et Israéliens a hissé le drapeau palestinien à côté du drapeau israélien sur une tour à l'extérieur de la métropole balnéaire de Tel Aviv, avant que les autorités ne retirent quelques heures plus tard. Elle a déclaré qu'elle prévoyait de faire de même dans d'autres villes prochainement.

Un projet de loi contre le drapeau palestinien

Le projet de loi visant à interdire le drapeau a été adopté en première lecture mercredi.

Des lois antérieures ont interdit aux municipalités ou aux institutions de marquer le jour de l'indépendance d'Israël comme un jour de deuil ou une loi connue sous le nom de loi sur l'État-nation qui a tenté de renforcer le caractère d'Israël en tant qu'État mais que les citoyens palestiniens ont considéré comme une nouvelle dégradation de leur statut et un coup porté à leur identité nationale.

Les symboles nationaux d'Israël - un candélabre biblique, l'étoile de David sur son drapeau - ne comprennent pas d'emblèmes palestiniens ou arabes et son hymne évoque le désir de l'âme juive.

Israël considérait autrefois le drapeau palestinien comme le drapeau de l'ennemi, tout comme le Hamas, militant palestinien, ou le Hezbollah chiite libanais.

Mais après qu'Israël et les Palestiniens ont signé une série d'accords de paix provisoires connus sous le nom Alors que les pourparlers de paix ne sont plus qu'un lointain souvenir et que l'occupation se prolonge, la bataille autour du drapeau montre à quel point le statut d'État palestinien est loin d'être une réalité.

Ronni Shaked, de l'Institut de recherche Harry S. Truman pour l'avancement de la paix, a déclaré qu'il se souvenait d'une époque où les politiciens portaient des épingles de revers portant à la fois les drapeaux israélien et palestinien et que même l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'actuel chef de l'opposition et le plus ancien dirigeant d'Israël, avait un drapeau palestinien accroché derrière lui lors d'événements avec les dirigeants palestiniens lorsque les relations entre les parties étaient moins glaciales.

"Au cours des dix dernières années, le drapeau palestinien est devenu une menace pour la société israélienne, en particulier pour les personnes de droite ici en Israël", a-t-il déclaré.