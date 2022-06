Les compagnies aériennes enregistrent une forte reprise de la demande des passagers et le secteur espère être à nouveau rentable en 2023. Après deux années de Covid-19, les pertes cumulées devraient passer de plus de 42 milliards de dollars en 2021 à moins de dix milliards cette année, selon un communiqué de l'Association du transport aérien international (Iata), qui fédère la grande majorité des compagnies aériennes et tient son assemblée générale annuelle à Doha.

Récemment Willie Walsh, le directeur de l'Iata avait déclaré lors de sommet consacré au transport aérien organisé à Singapour, le 17 mai dernier, que "nous n'avons que des perspectives positives pour l'industrie, on est sur la bonne voie. Les compagnies aériennes se portent bien, elles reconstituent leurs revenus et maîtrisent leurs coûts". Willie Walsh avait également ajouté que "même face à l'une des plus importantes augmentations du prix du pétrole, nous avons pu prévoir une réduction des pertes pour l'année en cours, et nous nous réjouissons que le secteur redevienne rentable".

Cette année, malgré l'inflation et une baisse du pouvoir d'achat, les recettes du transport de passager devraient plus que doubler. En termes de chiffre d'affaire, les compagnies aériennes pensent retrouver en 2022 plus de 93 % des niveaux de 2019. L'Iata voit toujours la fréquentation retrouver les chiffres d'avant-crise en 2024.

La crise sanitaire a torpillé le secteur aérien, qui a perdu 60% de ses clients en 2020. En 2021, la fréquentation n'était remontée qu'à 50% des 4,5 milliards de passagers de 2019