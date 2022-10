Nouvelles manifestations à Banja Luka contre l'élection de Milorad Dodik

Des dizaines de milliers de manifestants sont retournés dans les rues de Banja Luka ce dimanche, pour protester contre la l’élection de Milorad Dodik à la présidence de l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine.

Le scrutin, organisé le 2 octobre dernier et dont le chef politique ultranationaliste et prorusse serait le vainqueur, est considéré comme frauduleux par de nombreux électeurs et les partis d’opposition… Ils réclament la tenue un nouveau scrutin.

Présente dimanche soir à la manifestation, la candidate du Parti du Progrès Démocratique Jelena Trivić, principale adversaire de Milorad Dodik, a déclaré: "Nous demandons aux institutions judiciaires de mener l’enquête, et de tenir pour responsables tous les individus qui ont participé au vol organisé de cette élection. Nous avons fourni des preuves, et les électeurs sont conscients de ce qu’il se passe. Ces voleurs ont compromis le vote du peuple."

Premiers pronostics des élections générales, le 3 octobre 2022

Face à ces accusations, Milorad Dodik dément toute ingérence dans l’élection. Sanctionné par Washington pour ses ambitions sécessionnistes, il est pourtant considéré comme l’homme politique le plus influent des Serbes de Bosnie, et occupe depuis plus de 15 ans des postes clefs de la présidence de cette entité semi-autonome.

Les résultats finaux des élections générales du 2 octobre n’ont toujours pas été annoncés.