Taïwan : devant le Congrès du Parti communiste, Xi Jinping à l'offensive

Le président Xi Jinping a assuré dimanche que la Chine chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement mais ne "renoncera jamais à l'usage de la force" si besoin, lors d'un discours au congrès du Parti communiste à Pékin.

"Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan), mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il déclaré.

Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et réaffirme régulièrement son intention de réunifier l'île.

La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée Xi Jinping Président chinois

"La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul", a martelé dimanche Xi Jinping. "La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée", a-t-il ajouté, condamnant tout "séparatisme et ingérence" étrangère dans cette affaire.

Xi Jinping a également salué la transition de Hong Kong "du chaos à la gouvernance" depuis l'imposition d'une loi de sécurité nationale en 2020 qui a coupé court aux voix dissidentes sur ce territoire.

"La situation à Hong Kong a réalisé une transition majeure du chaos à la gouvernance", a-t-il souligné.

Taiwan, province chinoise selon pékin, est au coeur des tensions internationalesdepuis des mois. Les démonstrations de force se multiplient dans la zone.

Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis des années, à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi début août.

Durant une semaine, la Chine a procédé en représailles à des manoeuvres militaires terrestres et maritimes sans précédent depuis le milieu des années 1990.