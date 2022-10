Tous ont pour prénom Tanaka et Hirozaku est leur patronyme

Le plus jeune a 3 ans et le plus âgé en a 80.

178 Hirozaku Tanaka réunis dans la même salle d'un théâtre de Tokyo et c'est du jamais-vu.

Jusque-là, le record du Guinness était détenu par 164 Martha Stewart qui s'étaient rassemblées pour une émission de télévision à New York en 2005.