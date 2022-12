Mondial 2022 : le Portugal surclasse la Suisse et rejoint le Maroc en quarts de finale

Le Portugal n'a pas tremblé en 8èmes de finale face à la Suisse, lourdement battue 6-1.

Auteur d'un triplé, le jeune attaquant du Benfica Lisbonne Gonçalo Ramos a fait oublier l'absence de Cristiano Ronaldo, laissé sur le banc par le sélectionneur.

Pepe, Gonçalo Ramos, Raphaël Guerreiro et Rafael Leão ont été les autres buteurs côté portugais, alors que Manuel Akanji a sauvé l'honneur pour "la Nati".

En quarts de finale, le Portugal affrontera samedi le Maroc qui a créé la sensation en dominant l'Espagne au terme de la séance des tirs aux but (0-0 après prolongations).

Notre correspondant à Doha, Sam Ashoo :

_"Le Portugal affrontera le Maroc qui s'est qualifié pour son premier quart de finale d'une Coupe du monde après un match palpitant, tendu, dramatique contre l'Espagne. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager après 90 minutes et deux période de prolongation. 0-0 score final de cette rencontre qui s'est terminée par une séance de tirs aux but. Héros du match, le gardien marocain, Yassine Bouno, s'est particulièrement illustré en réalisant deux arrêts, alors que le défenseur Achraf Hakimi, auteur d'une panenka, a brillé par son sang froid et contribué à faire vibrer les nombreux supporters marocains présents dans le stade. Autour des moi, des supporters pleuraient avant une nuit de fête."

_