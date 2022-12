Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite dans le Donbass, attaques de drones sur le sol russe

De nouvelles attaques de drones sur le sol russe ont visé ce mardi un aérodrome de la région de Koursk près de la frontière ukrainienne. Elles interviennent au lendemain de frappes similaires contre des bases aériennes russes situées cette fois beaucoup plus de loin de la frontière. Les autorités russes ont pointé la responsabilité de Kyiv.

Le gouverneur russe de la région de Koursk explique que la "décision a été prise de prolonger de 15 jours le niveau élevé de menace terroriste. En rapport avec l'incendie dans la zone de l'aérodrome, il a été décidé en outre d'annuler les cours dans deux écoles."

Zelensky en visite dans le Donbass

Ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite surprise à Sloviansk dans le Donbass, non loin de la ligne de front. Il a rendu hommage aux soldats ukrainiens : "Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de combat s'est étendue, le combat est plus difficile et le prix plus élevé. Mais il y a quelque chose qui reste inchangé, stable comme le fer : votre courage, votre endurance, votre volonté et notre liberté."

Volodmyr Zelensky était à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bakhmout autour de laquelle se déroulent d'importants combats. L'armée ukrainienne résiste toujours aux forces russes mais enregistre de lourdes pertes sur ce front Est.