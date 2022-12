Mondial 2022 : Argentine - Pays-Bas et Brésil-Croatie pour débuter les quarts

Le Mondial de football au Qatar entre dans le vif du sujet aujourd'hui avec le début des quarts de finale.

Dans la soirée (20h CET), l'Argentine de Lionel Messi affrontera les Pays-Bas. Il s'agit du sixième face-à-face entre les deux nations en Coupe du monde, ce qui en fait l'une des affiches les plus jouées et les plus légendaires.

Si l'Albiceleste a déjà deux étoiles sur son maillot, les "Oranges", eux, n'ont encore jamais remporté la Coupe du monde, malgré trois finales, dont la dernière en 2010 en Afrique du Sud. Les Néerlandais emmenés par Dumfries, Depay, Gakpo et par l'entraîneur Luis Van Gaal retrouveront, en cas de victoire, le vainqueur de l'autre du match du jour entre la Croatie et le Brésil qui s'affrontent à 16h (CET).

On retrouve à Doha notre correspondant, Sam Ashoo :"La qualité de cette équipe brésilienne est forcément redoutée par le sélectionneur croate Zlatko Dalic. Elle a démontré sa force lundi lors de sa première mi-temps étincelante contre la Corée du Sud. Neymar, qui a inscrit son 76ème but sous le maillot auriverde, pourrait d'ailleurs égaler le record de Pelé. Quant aux Croates, vainqueurs du Japon aux tirs au but en huitièmes de finale, ils devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent battre une équipe brésilienne qui vise sa sixième Coupe du monde."