Les Pays-Bas et l'Angleterre qualifiés pour les demi-finales de l’Euro

Les Néerlandais se sont imposés face aux Turcs grâce à l'égalisation de Stefan De Vrij et au but contre son camp de Mert Müldür. La Suisse éliminée aux tirs au but par l'Angleterre.

Le tableau des demi-finales de l'Euro 2024 est désormais complet. Les Pays-Bas sont la dernière équipe à avoir décroché son ticket pour le dernier carré.

Samedi, les "Oranje", longtemps malmenés par ses adversaires, ont battu la Turquie (2-1) à Berlin, en mobilisant ses ressources en fin de rencontre. Les hommes de Ronald Koeman affronteront mercredi l'Angleterre, qui s'est également imposée face à la Suisse.

L'autre demi-finale opposera la France à l'Espagne.

Pays-Bas – Turquie : les Néerlandais réussissent une remontée sensationnelle en six minutes pour atteindre leur première demi-finale de l'Euro depuis 2004

Samet Akaydin a ouvert le score pour les Turcs à la 35e minute. Ce but a déclenché de folles célébrations parmi les entraîneurs et les supporters turcs, certains ont allumée des fusées éclairantes. La plupart sont restés debout après le but.

Le coup de tête de Samet Akaydin donne l'avantage à la Turquie contre les Pays-Bas à la 35e minute. AP/Markus Schreiber

Les Néerlandais ont tenté d'égaliser avant la mi-temps sous un concert de sifflets.

L'égalisation de Stefan de Vrij, bien servi par Memphis Depay, à la 70e minute et le but contre son camp de Mert Müldür, six minutes plus tard, ont transformé ce qui s'annonçait comme une défaite en victoire pour les Bataves.

Le Néerlandais Cody Gakpo, 2e à gauche, célèbre avec ses coéquipiers le deuxième but de son équipe. AP/Ariel Schalit

L'Angleterre rejoint les demi-finales à l'issue d'une séance de tirs au but contre la Suisse

Les Three Lions se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro 2024 aux tirs au but (5-3) après le troisième match nul (1-1) consécutif en trois quarts de finale disputés.

Trent Alexander-Arnold a inscrit le tir au but décisif pour l'Angleterre, tandis que la Suisse a payé le raté de Manuel Akanji.

Le match a été extrêmement équilibré et aurait pu se terminer d'une manière ou d'une autre. La Suisse a prouvé une fois de plus qu'elle était un adversaire coriace.

L'homme du match pour l'Angleterre a été sans aucun doute Bukayo Saka. Il a égalisé à la 80e minute, cinq minutes après le but de la Suisse, ce qui a permis d'emmener les deux équipes en prolongation. Le joueur d'Arsenal a également été le seul Anglais à rester au centre du jeu tout au long des 120 minutes.

Mardi prochain à Munich, les Bleus seront opposés à l'Espagne. Les Néerlandais se retrouveront avec les Anglais mercredi à Dortmund.