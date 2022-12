Karim Benzema et les Bleus, c'est fini

Cette fois, le divorce semble définitif. L'attaquant Karim Benzema a annoncé lundi la "fin" de sa carrière en équipe de France.

Il l'a indiqué dans un message posté sur Twitter.

Cette annonce survient au lendemain de la finale du Mondial-2022 perdue par les Bleus face à l'Argentine.

Karim Benzema fête ses 35 ans ce lundi.

Lauréat du Ballon d'Or 2022, il avait été retenu pour participer à la Coupe du monde au Qatar, mais il avait dû renoncer à jouer pour cause de blessure.

Cette blessure n'a été qu'un chapitre de plus dans l'histoire contrariée de Benzema avec la sélection. Malgré ses 97 sélections et 37 buts, l'ancien Lyonnais n'a jamais véritablement brillé en bleu. Il n'a ainsi remporté qu'une seule compétition, la Ligue des nations en 2021, avec les Tricolores et en a été longtemps tenu à l'écart, de 2015 à 2021, en raison de son implication dans l'affaire dite de la "sex-tape".

Il avait effectué son retour en équipe de France à la surprise générale juste avant l'Euro-2021, conclu après une élimination aux tirs au but en 8e de finale face à la Suisse (3-3 a.p.).