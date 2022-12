Volodymyr Zelensky a fait escale en Pologne sur le chemin du retour après sa visite à Washington.

Le président ukrainien a été accueilli par son homologue polonais Andrzej Duda. Il a exprimé sa gratitude à son voisin pour l'aide apportée depuis le début de la guerre. Les entretiens ont duré environ deux heures. Les dirigeants ont mis l'accent sur le renforcement des capacités de défense de l'Etat ukrainien.

Volodymyr Zelensky s'est notamment félicité de la prochaine livraison par les Etats-Unis du système de défense antimissile Patriot.

De son côté, Vladimir Poutine a balayé les bénéfices pour l'Ukraine. "Concernant le Patriot, c'est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre (système) S-300. Mais nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote", a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une conférence de presse.

Poutine dit vouloir terminer la guerre "au plus tôt"

Il a ajouté que la livraison de Patriot était "vaine". "C'est seulement un moyen de prolonger le conflit."

"Notre but, ce n'est pas de faire tourner le conflit comme un volant d'inertie, mais, au contraire, de terminer cette guerre et nous aspirons à cela", a affirmé le président russe. "Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela se termine. Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr".

Sur le terrain, les troupes russes ont reçu la visite du ministre de la défense Sergueï Choïgu. Dans la vidéo publiée par Moscou, on le voit inspecter des troupes et discuter avec des officiers.

Dans le même temps, le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi a rencontré à Moscou, le directeur de Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire.

L'objectif : obtenir un accord sur la création d'une zone de protection autour de la centrale de Zaporijia, qui est toujours occupée par l'armée russe et fait l'objet de dangereux accrochages.