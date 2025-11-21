Selon Poutine, le plan américain pour l'Ukraine pourrait constituer la "base" d'un accord de paix définitif

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli avec prudence une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, en déclarant qu'elle "pourrait constituer la base d'un accord de paix définitif".

M. Poutine a qualifié le plan de "nouvelle version" et de "plan modernisé" et a déclaré que Moscou l'avait reçu.

"Je pense qu'il pourrait lui aussi constituer la base d'un accord de paix définitif", a déclaré M. Poutine.

"Mais ce texte n'a fait l'objet d'aucune discussion de fond avec nous, et je devine pourquoi", a ajouté M. Poutine.

"L'administration américaine n'a pas encore réussi à obtenir l'accord de la partie ukrainienne. L'Ukraine est contre. Apparemment, l'Ukraine et ses alliés européens se font encore des illusions et rêvent d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille."

Des sauveteurs travaillent sur un marché détruit par une frappe aérienne russe sur Zaporizhzhia, 21 novembre 2025. AP Photo

Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans un discours prononcé vendredi que son pays pourrait être confronté à un choix crucial entre la défense de ses droits souverains et la préservation du soutien américain dont il a besoin, alors que les dirigeants discutent de l'accord qui est considéré comme favorable à la Russie.

Le plan prévoit que l'Ukraine cède des territoires à la Russie, ce que Kiev a toujours exclu, tout en réduisant la taille de son armée et en bloquant la voie vers l'adhésion à l'OTAN qu'elle convoitait.

M. Zelensky n'a pas rejeté le plan en bloc, mais a insisté sur la nécessité d'un traitement équitable, tout en s'engageant à "travailler calmement" avec Washington et d'autres partenaires dans ce qu'il a appelé "l'un des moments les plus difficiles de notre histoire".

"Actuellement, la pression exercée sur l'Ukraine est l'une des plus fortes", a déclaré M. Zelensky dans l'enregistrement de son discours. "L'Ukraine pourrait maintenant être confrontée à un choix très difficile : perdre sa dignité ou risquer de perdre un partenaire clé.

Trump veut que l'Ukraine réponde dans la semaine

Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview radiophonique vendredi qu'il souhaitait une réponse de M. Zelensky sur son plan en 28 points d'ici jeudi, mais qu'une prolongation était possible pour finaliser les termes.

"J'ai eu beaucoup d'échéances, mais si les choses fonctionnent bien, on a tendance à les repousser", a déclaré M. Trump lors de l'émission Brian Kilmeade sur Fox News Radio. "Mais jeudi, nous pensons que c'est le bon moment.

Bien que M. Zelensky ait proposé de négocier avec les États-Unis et la Russie, il a indiqué que l'Ukraine n'obtiendrait peut-être pas tout ce qu'elle veut et qu'elle devrait faire face à la possibilité de perdre le soutien des États-Unis si elle prenait position.

Il a exhorté les Ukrainiens à "cesser de se battre" les uns contre les autres, dans une allusion possible à un scandale de corruption majeur qui a suscité des critiques féroces à l'encontre du gouvernement, et a déclaré que les pourparlers de paix de la semaine prochaine "seront très difficiles".

Le président américain Donald Trump s'exprime lors du Forum d'investissement saoudien au Centre Kennedy à Washington, le 19 novembre 2025. Anadolu

L'Europe affirme qu'elle continuera à soutenir l'Ukraine

M. Zelensky s'est entretenu plus tôt par téléphone avec les dirigeants de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, qui l'ont assuré de leur soutien continu, alors que les responsables européens s'efforçaient de répondre aux propositions américaines qui les ont apparemment pris au dépourvu.

Soucieux de ne pas contrarier M. Trump, les réponses européennes et ukrainiennes ont été formulées avec prudence et ont fait l'éloge des efforts de paix américains.

Le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont assuré M. Zelensky de "leur soutien inchangé et total sur la voie d'une paix durable et juste" en Ukraine, a déclaré le bureau de M. Merz.

Des secouristes déblaient les décombres d'un immeuble résidentiel fortement endommagé par une frappe russe à Ternopil, le 21 novembre 2025. AP Photo

Les quatre dirigeants ont salué les efforts déployés par les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

"Ils se sont notamment félicités de l'engagement en faveur de la souveraineté de l'Ukraine et de la volonté d'accorder à l'Ukraine de solides garanties de sécurité", ajoute le communiqué.

La ligne de contact doit être le point de départ d'un accord, ont-ils déclaré, et "les forces armées ukrainiennes doivent rester en mesure de défendre efficacement la souveraineté de l'Ukraine".

M. Starmer a déclaré que le droit de l'Ukraine à "déterminer son avenir sous sa souveraineté est un principe fondamental".