L'aide est "un investissement" et "pas de la charité", lance Zelensky au Congrès américain

Le président ukrainien a été reçu en héros à Washington où il a obtenu une nouvelle aide militaire avec notamment la livraison du système de défense anti-aérienne Patriot. Ce soutien est un "investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie", a-t-il insisté.

Une assemblée comble, des applaudissements debout, des acclamations. Le Président Volodymyr Zelensky a fait forte impression au Congrès des Etats-Unis mercredi, pour sa première sortie d'Ukraine en 300 jours de guerre. Son but: prouver au monde, et surtout aux Russes, que les relations avec Washington sont au beau fixe. Mais aussi livrer un témoignage direct de la situation sur le front.

"L'année dernière, 70 000 personnes vivaient à Bakhmut... Aujourd'hui dans cette ville, il ne reste plus que quelques civils. Chaque centimètre carré de cette ville est trempé de sang, des canons rugissants retentissent toutes les heures, les tranchées du Donbass changent de main plusieurs fois par jour dans des combats acharnés et même au corps à corps, mais le Donbass ukrainien tient bon" déclaré le Président ukrainien dans son discours. "Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable" a t'il également insisté.

En conclusion, le président a offert aux élus un drapeau ukrainien venant de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine, proche de Donetsk, où les combats se concentrent actuellement. De quoi finir de convaincre les élus les plus réticents à une nouvelle financière des Etats-Unis à l'Ukraine.

Le Congrès doit se prononcer d'ici à vendredi sur une rallonge militaire et économique de 45 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Les Etats Unis ont déjà fourni 47 milliards de d'euros d'aide déjà fournis depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky s'est entretenu en tête à tête avec Joe Biden à la Maison Blanche. Le Président américain lui a promis l'envoi d'armes supplémentaires pour près de 2 milliards de dollars, dont une batterie de missiles Patriot pour la défense anti-aérienne.

"Vous ne serez jamais seuls", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune, car "nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra". Joe Biden a toutefois redit ne pas vouloir livrer d'armes de longue portée à Kiev : "donner à l'Ukraine des équipements fondamentalement différents de ce qui est déjà expédié risquerait de diviser l'Otan, l'Union européenne et le reste du monde", a-t-il jugé.