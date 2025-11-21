Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Les équipes de secours ont éteint un incendie dans un marché de Zaporijjia, détruit par une frappe aérienne russe.
No Comment

Vidéo. Cinq morts dans une attaque de drones russes en Ukraine

Mis à jour:

L'Ukraine a été frappée par des drones russes à Zaporijjia, tuant au moins cinq personnes.

Les autorités régionales font état d'au moins cinq morts et trois blessés. Les frappes ont provoqué des incendies qui ont gagné des étals de marché et une voiture, ce qui a mobilisé les pompiers jusqu’aux premières heures du matin.

Les équipes de déminage ont examiné chaque recoin pour repérer d’éventuels explosifs. Douze habitants, encore sous le choc, ont reçu l’appui de psychologues.

Des frappes similaires à Odessa ont blessé cinq personnes, dont un enfant, et endommagé plusieurs bâtiments.

Par ailleurs, le président Zelensky a rencontré des responsables américains en visite et a déclaré que les deux parties étaient prêtes à travailler à des mesures concrètes en vue de la paix, soulignant la nécessité de progrès réguliers et sincères.

