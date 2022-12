Tempête glacée aux Etats-Unis : une trentaine de morts et des milliers de foyers sans électricité

Une tempête hivernale continue de s'abattre sur une partie des Etats-Unis notamment à Buffalo, dans l'Etat de New York, l'un des plus touchés.

Des chutes de neige massives associées au vent et au froid polaire ont créé d'importantes congères paralysant de nombreux habitants et automobilistes, y compris les services de secours. Un dernier bilan faisait état d'une trentaine de morts à travers le pays.

Par ailleurs, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité dans l'est, des milliers de vols ont dû être annulés en pleine période des fêtes de fin d'année. En fin de semaine, les températures ressenties ont dépassé par endroit les -50 degrés Celsius.

"Nous sommes dans une guerre avec la nature. Elle nous a frappés de toutes ses forces jeudi soir, vendredi, samedi et le matin de Noël. Elle restera comme la tempête la plus dévastatrice de la longue histoire de Buffalo, qui a connu de nombreuses batailles, de nombreuses tempêtes majeures", a déploré Kathy Hochul, gouverneur de New York:

Même l'Etat chaud de Floride n'a pas échappé au froid. Des iguanes gelés ont été retrouvé gisant dans les rues.

La tempête a aussi affecté le Canada où un accident de bus sur une route gelée a fait au moins quatre morts et plusieurs dizaines de blessés en Colombie-Britannique, selon les autorités. Plus de 150 000 personnes sont également privées d'électricité, notamment en Ontario et au Québec. Tous les trains de Toronto à Ottawa et à Montréal ont par ailleurs été suspendus le jour de Noël à la suite du déraillement d'un train, selon le service de transport ferroviaire canadien.