Pologne : pourquoi le taux de la natalité est en chute libre en Pologne ?

**Le taux de natalité est en chute libre en Pologne : pourquoi les femmes réfléchissent-elles à deux fois avant de devenir mères ? Euronews se penche sur ce déclin qui semble inexorable.

**

C'est une nouvelle journée de travail très calme pour Eva Dadalska, responsable d'une maternité dans la ville polonaise de Wołomin. Les salles d'accouchement y sont quasi désertes.

"Il y a seulement 5 ans, il aurait été impensable d'avoir ces salles vides" indique-t-elle à notre reporter Julian Lopez. "_À l'heure actuelle, presque tous les jours, ces lits restent vides, en attente de mères potentielle_s."

Le taux de natalité en Pologne a diminué de 40 % au cours des 30 dernières années, l'indicateur conjoncturel de fécondité s'établissant désormais à 1,4 enfant par femme.

Ce phénomène semble avoir plusieurs causes, telles que l'incertitude économique, le manque de sécurité de l'emploi et l'évolution des attentes sociales des femmes, pour qui une vie réussie ne se résume plus à la fondation d'un foyer.

Restriction de l'IVG

Certains font par ailleurs un lien entre la baisse du taux de natalité et les lois restrictives de la Pologne en matière d'avortement. Depuis 2021, il n'est autorisé qu'en cas de viol ou d'inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger. Le gouvernement qui souhaitait interdire totalement les interruptions volontaires de grossesses, a supprimé la possibilité d’avorter en cas de malformation grave du fœtus, qui concernait plus de 90 % des IVG dans le pays.

Agnieszka Szpila, écrivaine et militante a trois enfants, dont des jumelles gravement handicapées.

"_Les femmes ont extrêmement peu_r [...] de se retrouver dans ma situation. La seule personne sur laquelle un enfant (handicapé) peut compter est sa mère. Pas la société, ni le pays, ni le système" indique-t-elle.

"Jusqu'à ce que mes enfants aient 18 ans, ils ont l'école. Mais ensuite, ils n'ont pas d'école. [...] Ils seront assis avec moi jusqu'à la fin de leur vie. [...] Je ne peux pas vivre ma vie comme je l'avais imaginé" se désole-t-elle.

Vieillissement de la population

Pour tenter d'enrayer ce déclin démographique, Le gouvernement polonais finance des programmes basés sur des systèmes d'allocations sociales, dont l'un est baptisé "Famille 500+", et dont l'efficacité reste à prouver.

À cette faible natalité s'ajoute une politique d'immigration très stricte qui ne permet donc pas de combler ce manque de population.

Pour certains, la baisse du taux de natalité est un signe positif, car elle suggère que les femmes ont la liberté de rejeter les attentes liées à la maternité, un faible taux de natalité allant souvent de pair avec un PIB plus élevé et des niveaux d'éducation supérieurs.

Mais le vieillissement de la population polonaise pourrait avoir de graves effets à long terme.