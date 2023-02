Salvador : transfert des premiers membres de gangs dans la nouvelle méga-prison

Les 2000 premiers prisonniers membres des "maras" ont été transférés vendredi dans la "plus grande méga-prison des Amériques", conçue pour accueillir 40 000 détenus, a annoncé le président du Salvador, Nayib Bukele, qui mène une "guerre" contre les gangs criminels.

"Aujourd'hui à l'aube, en une seule opération, nous avons transféré les 2000 premiers membres de gangs au Centre de confinement du terrorisme (CECOT)", a déclaré le président Bukele sur son compte Twitter.

La gigantesque prison, équipée de haute technologie de surveillance, a été inaugurée début février.

Dans une vidéo partagée sur Twitter par M. Bukele, on peut voir de nombreux prisonniers au corps tatoué, signe de leur appartenance aux deux principaux gangs de la Mara Salvatrucha (MS-13) et du Barrio 18, alignés dans la cour d'une prison dans l'ouest du pays. Puis, menottés dans le dos, ils ont été transférés en bus sous une lourde escorte, dont plusieurs hélicoptères militaires, jusqu'au CECOT.

"Ce sera leur nouvelle maison, où ils vivront pendant des décennies, mélangés, incapables de faire plus de mal à la population", a déclaré M. Bukele. "Cellule par cellule, nous éliminons ce cancer de la société. Sachez que vous ne sortirez plus jamais du CECOT, vous paierez pour ce que vous êtes... lâches terroristes", a écrit le ministre de la Justice et de la Sécurité Gustavo Villatoro sur Twitter.

La prison a été construite pour accueillir la plupart des 64 000 membres de gangs sous les verrous depuis l'offensive menée contre eux dans le cadre d'un régime exceptionnel décrété par le Parlement à la demande de M. Bukele.

En dépit des critiques des ONG de défense des droits de l'Homme pour les abus commis, la "guerre contre le crime" vaut au président Bukele une écrasante popularité.