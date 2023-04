Par Euronews

Antakya toujours sous les décombres

C'est elle qui a payé le plus lourd tribut lors du passage du séisme il y a tout juste deux mois. En effet, la majorité de la cité antique (Antioche) a été rasée.

Et alors que les élections approchent, le chef de l'état turc, Recep Tayyip Erdogan a promis de reconstruire les zones sinistrées d'ici le début d'année prochaine. Une promesse accueillie avec scepticisme par les habitants. Notamment par Ali Cimen, ouvrier en bâtiment qui ne croit pas que les délais seront tenus.

Un travail de longue haleine s'engage maintenant. Mais le temps presse. Ordre a été donné de raser les édifices les plus menaçants en priorité.

Le président turc s'est engagé à reconstruire plus de 300 000 logements en un an alors que 13 millions de personnes habitent toujours dans ces zones sinistrées. Une crise post-seisme qui sera au cœur des scrutins législatifs et présidentiel du 14 mai prochain.