Affrontements meurtriers au Soudan : pourquoi une nouvelle guerre ?

Par euronews avec AFP

Une intense fumée noire et au loin, des tirs et des explosions : Khartoum, la capitale soudanaise est le théâtre depuis trois jours d'intenses combats entre l'armée régulière et les paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà coûté la vie à une centaine de civils.

A l'origine de cette situation : une lutte de pouvoir entre les deux généraux les plus puissants du Soudan, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane, qui dirige de facto le pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des Forces de soutien rapide, une puissante force paramilitaire.

Il y a 18 mois, les deux hommes avaient orchestré un coup d'État militaire pour évincer les civils avec qui ils partageaient le pouvoir et faire échouer la transition démocratique du Soudan.

Aujourd'hui, un différend majeur les oppose : comment intégrer les forces paramilitaires à l'armée régulière et qui pour contrôler les soldats et les armes dans le cadre des plans visant à rétablir un gouvernement civil.

Les Forces de soutien rapide sont le principal groupe paramilitaire du Soudan. Elles sont composées de troupes issues des miliciens janjawid qui ont combattu pendant le conflit du Darfour au début des années 2000. En 2007, une partie de ces hommes a été intégrée aux services de renseignement du pays.

Selon diverses estimations, l'armée soudanaise compteraient entre 210 et 220 000 hommes, tandis que paramilitaires en compteraient environ 70 000, mais ils seraient mieux entraînées et mieux équipées.

Jusqu'ici Khartoum était considéré comme l'endroit le plus sûr du Soudan. Mais aujourd'hui la présence des civils n'empêche plus les combats et les bombardements. Une lutte pour le pouvoir quel qu'en soit le prix.