Russie : l'appel de l'opposant Ilia Iachine rejeté

Par Euronews avec AFP

Ilia Iachine restera 8 et demi en détention. La cour de Justice de Moscou a rejeté ce mercredi l'appel de opposant politique, condamné en décembre 2022 pour diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe.

"Le tribunal municipal de Moscou vient d'approuver la condamnation d'Ilya Yashin, rejetant l'appel de la défense. Lors de la réunion, Yashin a qualifié Poutine de criminel de guerre et a promis de lui céder sa place en prison."

L'accusation se fonde notamment sur des propos tenus par le critique du Kremlin sur les atrocités commises par l'armée russe à Boutcha, dans une discussion diffusée en direct sur Youtube. Arrêté en juin dernier, il placé un mois plus tard en détention provisoire.

Selon son avocat, Mikhail Biryukov, Ilya Yashin devrait être envoyé en colonie pénitentiaire à Pokrov, dans la région de Vladimir, à 200 kilomètres de Moscou.

Ilia Iachine était l'un des plus virulants critiques du Kremlin à vivre encore en Russie, au côté d'Alexeï Navalny et de Vladimir Kara-Murza, condamné deux jours plus tôt à 25 ans de prison.

Ce mardi, la Justice russe a également refusé l'appel d'Alan Gershkovich, le journaliste américain et correspondant du WSJ, détenu depuis le 5 avril.