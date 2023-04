Russie : forte explosion à Belgorod après une perte de munition d'un bombardier

Par euronews avec AP

Une forte explosion s'est produite ce jeudi soir dans le centre de Belgorod, une ville russe non loin de la frontière ukrainienne. Peu de temps après cette déflagration, le ministère russe de la Défense, a indiqué que cet incident avait été causé par un chasseur-bombardier Soukhoï Su-34 qui aurait "perdu" l'une de ses munitions alors qu'il survolait la ville. L'explosion a provoqué un cratère de plus de 20 mètres dans le centre de la ville et au moins deux personnes ont été blessées selon les autorités locales.

"Vers 22h15, heure de Moscou, le 20 avril, alors qu'un avion Su-34 des Forces aériennes russes effectuait un vol au-dessus de la ville de Belgorod, une munition aérienne a été larguée d'urgence", a ainsi déclaré les autorités dans un communiqué repris par les agences russes.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a, lui, ajouté qu'au moins deux personnes avaient été blessées et que d'autres ont dû être relogées, car leurs logements ont été endommagés. Des véhicules on été également touchés selon les autorités locales qui ont ajouté qu'une enquête avait été ouverte.