L'Ukraine commémore la catastrophe de Tchernobyl, et dénonce le "chantage nucléaire russe"

Par Euronews avec AFP

Une minute de silence et des gerbes de fleurs... pour rendre hommage aux victimes de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. C'est ici, dans la centrale de Tchernobyl au Nord-Est de l'Ukraine que 37 ans ans plus tôt, des tests de sécurité ratés provoquent l'explosion d'un réacteur, libérant d'énormes quantités de particules radioactives dans l'atmosphère. 200 000 personnes ont dû être évacuées... 4 300 kilomètres carrés de terres ont été contaminés pour des milliers d'années.

A Kyiv, Volodymyr Zelensky a lui aussi rendu hommage aux liquidateurs soviétiques, ces milliers de personnes dépêchées sur place pour nettoyer la zone de la centrale après la déflagration.

Le Président ukrainien a également dressé plusieurs parallèles avec la situation actuelle en Ukraine, et dénoncé le "chantage nucléaire de Moscou" dont les troupes occupent le complexe de Zaporijjia, au Sud du pays, depuis le mois de mars dernier.