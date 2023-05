Ed Sheeran gagne son procès pour plagiat

Par Euronews avec AFP

Le roi de la pop britannique Ed Sheeran remporte à New York son procès où il est était poursuivi pour plagiat d'une chanson de Marvin Gaye.

Victoire judiciaire pour le roi de la pop britannique.

Ed Sheeran a remporté son procès à New York où il était poursuivi pour plagiat.

L'artiste était accusé de s'être un peu trop inspiré d'un morceau de Marvin Gaye.

Après dix jours de débats, le jury du tribunal fédéral de Manhattan a estimé que l'auteur-compositeur-interprête avait écrit sa chanson "de manière indépendante" et que "Thinking Out Loud" n'était pas une copie de "Let's Get It On".

C'est la deuxième fois en un an qu'Ed Sheeran remporte un procès où il est accusé de plagiat.