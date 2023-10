Easyjet poursuit le groupe Easy Life pour son nom

Easyjet poursuit un groupe de musique britannique pour avoir utilisé le mot "easy" dans son nom. Mais si c'est le cas, quelles sont les autres marques qui ont attaqué des groupes en justice ?

Dans un message publié sur son compte de médias sociaux, le groupe britannique, "Easy Life" a annoncé qu'Easyjet l'entraînait dans une "bataille juridique coûteuse", et a ajouté qu'il était "virtuellement impuissant face à une entreprise d'une telle envergure".

Réagissant avec humour, le groupe a déclaré qu'il trouvait la situation "hilarante", précisant: "pour ceux d'entre vous qui ont acheté des billets de concert et se sont retrouvés sur un vol économique à destination de Tenerife, je m'excuse".

Easy Life s'est réuni en 2017, et leurs albums, sortis en 2021 et 2022, "Life's a Beach" et "Maybe In Another Life", ont tous deux atteint la deuxième place des charts britanniques.

Plus tôt cette année, le groupe a annulé sa tournée en Amérique du Nord en raison de "difficultés financières", annonçant : "nous ne sommes tout simplement pas en mesure d'obtenir les fonds nécessaires pour faire venir l'équipe d'Easy au printemps".

Dans une déclaration transmise à la BBC, EasyGroup, propriétaire d'Easyjet, a indiqué que d'autres sociétés - dont l'un des plus grands détaillants de catalogues du Royaume-Uni, Easylife - avaient payé pour l'utilisation de son nom de marque.

Un porte-parole d'Easygroup a précisé : "Stelios Haji-Ioannou et easyGroup ont fondé et possèdent aujourd'hui le droit à la marque easy".

Ce n'est pas la première fois qu'Easyjet attaque des marques en justice.

En 2014, l'homme d'affaires milliardaire et fondateur d'EasyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou, avait annoncé son intention d'intenter une action en justice contre Netflix pour sa série comique "Easy", affirmant que l'utilisation du nom violait les marques européennes de son entreprise.

Même Barbie s'est retrouvée sur le banc des accusés

La chanson Barbie Girl du groupe danois, Aqua, a fait sensation dès sa sortie en 1997.

Mais les avocats de Mattel, la société à l'origine de la poupée en plastique, n'avaient manifestement pas envie de danser jusqu'au bout de la nuit sur cet air entraînant.

Six mois après la sortie de la chanson, Mattel a intenté une action en justice contre MCA Records, le label du groupe.

Mattel a fait valoir qu'il n'avait jamais autorisé l'utilisation du nom Barbie. Mattel a également accusé Aqua de sexualiser Barbie avec des paroles telles que "kiss me here, touch me there, hanky-panky".

L'affaire a pris de l'ampleur et a été portée devant la cour d'appel des États-Unis. Toutefois, le juge Alex Kozinski a tranché en faveur de MCA en notant que la chanson était une parodie et qu'elle était donc protégée par le premier amendement.

Mattel a tenté à plusieurs reprises de porter l'affaire devant la Cour suprême, mais sans succès.

Ok Go au tribunal

Le groupe de rock américain Ok Go a passé des mois dans une bataille juridique houleuse avec la marque de céréales Post Foods. Le litige a débuté lorsque Post Foods a annoncé le lancement d'Ok Go ! - une nouvelle gamme de céréales à emporter.

Mais le groupe Ok Go, basé à Los Angeles, qui a collaboré avec Post Foods en 2011 pour une vidéo YouTube faisant la promotion de Honey Bunches of Oats, était loin d'être enchanté par la nouvelle. Le groupe détient la marque déposée pour le nom depuis 2008.

Le groupe n'a pas tardé à réagir, ses avocats envoyant à Post Foods une lettre l'invitant à reconsidérer le nom pour cause de violation de la marque.

Cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu, puisque Post Foods a intenté un procès au groupe pour ce différend. Mais avant que les choses ne s'enveniment, les deux parties sont parvenues à un accord à l'amiable. Les avocats des deux parties ont demandé à un juge fédéral du Minnesota de rejeter définitivement l'action en justice, chaque partie devant payer ses propres frais de justice.

Post Foods a par la suite supprimé toute mention de la ligne Ok Go sur son site web.

One Direction : l'interdiction poursuit

Parfois, c'est le groupe qui poursuit la marque, et non l'inverse.

En 2014, les avocats du groupe One Direction ont menacé de poursuivre ripnroll.com - un marché en ligne de préservatifs - au sujet de ses préservatifs "One Erection" approuvés par la FDA.

La gamme a été lancée au sommet de la gloire du groupe, permettant aux fans d'acheter en gros 1 000 préservatifs pour le prix de 300 dollars.

"Il n'y a qu'une seule direction à prendre avec ces bébés, et c'est UP ! Un excellent moyen de briser la glace dans les fêtes et les bars", peut-on lire dans la description des préservatifs.

Les One Direction auraient été amusés par la ligne de préservatifs, mais leurs avocats n'étaient pas très enthousiastes.

La menace d'un procès en cours a donc suffi pour que le site Internet abandonne la gamme. Toutefois, les préservatifs sont actuellement disponibles sur d'autres sites web.