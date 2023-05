Un G7 pour un monde sans armes nucléaires et en soutien à l'Ukraine

Les dirigeants du G7 réunis à Hiroshima pour lancer un appel à un monde sans armes nucléaires et afficher leur soutien à l'Ukraine.

Hiroshima, le port japonnais réduit en centre à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le 6 août 1945 à 8h16 la bombe atomique Little Boy explosait juste au-dessus de la ville.

79 ans plus tard, et quinze mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les dirigeants du G7 et leurs alliés sont réunies à Hiroshima pour lancer un appel à un monde sans armes nucléaires.

Noriyuki Shikata, secrétaire au bureau des Affaires intérieures du Japon : "Hiroshima est l'endroit le plus approprié pour exprimer notre engagement en faveur de la paix, de la promotion du désarmement nucléaire et de la prévention de la non-prolifération des matières nucléaires."

La menace nucléaire et la guerre en Ukraine est au coeur du sommet du G7.

Le Japon assure la présidence tournante des sept grandes puissances.

Le Premier ministre Fumio Kishida entend mettre en avant le soutien de son pays en faveur de l'Ukraine.

Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas avoir envoyé d'armes létales à l'Ukraine.

Lors d'un voyage surprise à Kiev en mars dernier, Fumio Kishida s'est engagé à fournir à l'Ukraine une aide supplémentaire de cinq milliards d'euros.

Noriyuki Shikata, secrétaire au bureau des Affaires intérieures du Japon : "Le Premier ministre Kishida respecte le courage et la persévérance du peuple ukrainien."

Le sommet du G7 à Hiroshima intervient une après une semaine après la onzième série de sanctions européennes contre la Russie et quelques jours après la tournée européenne de Volodymyr Zelensky.

De son côté, la Russie poursuit ses frappes contre l'Ukraine avec notamment l'usage de ses missiles hypersoniques Kinjal.

Noriyuki Shikata, secrétaire au bureau des Affaires intérieures du Japon : "Ce sera une occasion très importante de se réunir à Hiroshima pour démontrer la forte détermination du G7 à refuser catégoriquement toute agression militaire, toute menace d'armes nucléaires, ainsi que toute tentative de nuire à l'ordre international.

Le G7 abordera aussi la question des essais nucléaires nord-coréens et le risque d'un nouvel usage de l'arme atomique.

Autre menace au menu des discussions : Taïwan. Les dirigeants des sept grandes puissances devraient réaffirmer leur attachement au statu quo tout en évitant d'attiser les tensions avec Pékin.