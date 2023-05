Par Euronews

Un dispositif alliant technologies et intelligence artificielle a permis pour la première fois à une personne paraplégique de se déplacer, de contrôler volontairement ses mouvements et leur amplitude.

C'est une première mondiale. Un homme paraplégique a pu retrouver un contrôle naturel de sa marche par la pensée grâce au couplage de deux technologies qui rétablissent une communication entre son cerveau et sa moelle épinière.

"J'ai regagné de la liberté", se réjouit Gert-Jan atteint d'une lésion de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales suite à un accident de vélo il y a une dizaine d'années. Ce Néerlandais de 40 ans peut désormais se tenir debout, se déplacer et même monter un escalier.

"Au départ, il était incapable de mettre un pied devant l'autre", a rapporté la chirurgienne suisse Jocelyne Bloch, professeure au centre hospitalier universitaire vaudois. Ce résultat est le fruit de plus de dix ans de recherche par des équipes en France et en Suisse.

Contrôler par la pensée le mouvement des jambes

Avant lui, d'autres patients qui ne pouvaient plus bouger leurs jambes ont bénéficié d'avancées leur permettant de remarcher. Mais pour la première fois, cet homme peut de nouveau contrôler par la pensée le mouvement de ses jambes et le rythme de ses pas.

Une prouesse rendue possible via l'association de deux technologies implantées dans le cerveau et la moelle épinière, explique à l'AFP Guillaume Charvet, chercheur au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), partie prenante du projet.

La moelle épinière, contenue par la colonne vertébrale, prolonge le cerveau et commande de nombreux mouvements. Ces derniers peuvent donc être irrémédiablement perdus si le contact avec le cerveau est abîmé.

Un dispositif de décodage des signaux électriques

Des électrodes développées par le CEA ont été implantées chez le patient paralysé, au-dessus de la région du cerveau qui est responsable des mouvements des jambes.

Ce dispositif permet de décoder les signaux électriques générés par le cerveau lorsque nous pensons à marcher. Parallèlement, un neurostimulateur connecté à un champ d'électrodes a été positionné sur la région de la moelle épinière qui contrôle le mouvement des jambes.

Grâce à des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle, les intentions de mouvement sont décodées en temps réel à partir des enregistrements du cerveau.

Ces intentions sont ensuite converties en séquences de stimulation électrique de la moelle épinière, qui à leur tour activent les muscles des jambes pour réaliser le mouvement désiré.

Les données sont transmises via un système portatif placé sur un déambulateur ou dans un petit sac à dos, permettant au patient de se passer d'aide extérieure.