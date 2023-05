Guerre en Ukraine : la situation au 26 mai 2023, cartes à l'appui

Le groupe Wagner quittera entièrement Bakhmout le 1er juin 2023. L'offensive russe, qui a duré un an, devait initialement permettre à Moscou de continuer son avancée dans l'Est du pays, et s'approcher des villes de Sloviansk et Kramatorsk, mais la tâche s'est avérée trop ambitieuse d'après l'Institut pour l'étude de la guerre, think tank basé à Washington.