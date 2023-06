A Bakhmout, les combats continuent malgré la "victoire" russe

Par euronews (adapté de l'anglais)

Malgré la victoire revendiquée par l'armée russe à Bakhmout, les forces ukrainiennes affirment continuer le combat.

La Russie a certes revendiqué la victoire dans la bataille de Bakhmout, mais les autorités ukrainiennes affirment de leur côté que les soldats ukrainiens engagés dans la région maintiennent leurs positions et ripostent même.

Ces unités de combat maintiendraient la pression sur les forces d'occupation grâce à des tirs de mortier incessants.

Leur commandant a déclaré que le combat n'était pas terminé et qu'il entrait dans une nouvelle phase.

Oleh Shiryaev, commandant de l'unité de combat ukrainienne : "La guerre continue et continuera. C'est-à-dire que nous allons avancer sur les flancs. Je peux dire en ce qui me concerne, et je peux répondre pour mon unité, que nous avançons, en accomplissant les tâches de combat qui nous ont été assignées par le commandement supérieur. Tout se met en place petit à petit."

La riposte à Bakhmout intervient alors que l'Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive plus large dans toute la région.

La Russie a déjà payé un lourd tribut humain en s'emparant de la ville même si les pertes humaines (morts ou blessés) ne sont pas connues.

Outre les estimations des services de renseignement étrangers, Evguéni Prigojine, le chef de la milice militaire Wagner a déclaré fin mai sur son compte Telegram que 20 000 de ses combattants avaient été tués dans la bataille, a rapporté le journal britannique The Guardian.

Dans ce même message, le chef de Wagner avait averti que la Russie pourrait faire face à une autre "révolution" si ses dirigeants n'amélioraient pas sa gestion de la guerre en Ukraine.

Une chose est sûre, toute action ukrainienne qui desserrerait l'emprise des forces russes sur la ville de Donetsk constituerait un embarras militaire et politique majeur pour le Kremlin.