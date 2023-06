Margaux Pinot brille au Grand Prix de Douchanbé en remportant la médaille d'or pour la France

Par Euronews

La deuxième journée du Grand Prix de Douchanbé au Tadjikistan a été couronnée de succès pour la Française Margaux Pinot (-70kg) qui a décroché la médaille d'or.

Le Tadjikistan a accueilli ce samedi la deuxième journée du Grand Prix de Douchanbé.

L'événement a suscité un enthousiasme incroyable parmi les amateurs de judo qui ont rempli l'arène, créant une atmosphère électrisante digne des plus grands tournois internationaux.

La veille, leur champion local Obid Dzhebov avait offert une immense fierté à ses supporters en remportant le titre dans la catégorie des -66kg. Sa performance exceptionnelle a été saluée par une foule en délire, qui a célébré la victoire du judoka tadjik avec ferveur et admiration.

Une victoire pleine d'émotion pour la jeune Katarina Kristo

Ce samedi, la jeune judoka croate Katarina Kristo a fait une entrée fracassante sur la scène internationale lors de ce Grand Prix. Dans la catégorie des -63kg, elle a vaincu son adversaire espagnole avec brio, s'emparant ainsi de sa première médaille d'or lors d'un Grand Prix.

Mohammed Meridja, directeur de l'éducation et de l'entraînement de la Fédération internationale de judo (FIJ), a eu l'honneur de remettre les médailles à la talentueuse judoka croate.

Cette victoire a été une expérience émotionnelle intense pour la jeune Croate. Alors que son hymne retentissait dans toute l'arène, elle a exprimé sa gratitude envers le public tadjik.

"Je n'ai jamais vu un tel public, que ce soit aux Mondiaux ou dans d'autres championnats. C'est un endroit très spécial, et ils aiment vraiment le judo. Je me sens très bien accueillie ici, avec toute cette foule et ces encouragements. Je ne suis pas de leur pays et ils m'ont quand même encouragée, et je leur en suis très reconnaissante", a confié Katarina Kristo, émue.

L'or en moins de 30 secondes

La catégorie des -73kg a été le théâtre d'une finale explosive entre Makhmadbek Makhmadbekov et le Tadjik Behruzi Khojazoda.

Grâce à un judo offensif et sensationnel, Makhmadbekov a mis fin au combat en moins de 30 secondes, remportant ainsi une victoire impressionnante.

Sa médaille a été remise par le président de la fédération de judo de Douchambé, Nurshed Mashrabov, soulignant l'importance de cette performance pour le judo tadjik.

L'or française avec Margaux Pinot

Margaux Pinot, la judoka française, a brillé dans la catégorie des -70kg en décrochant la médaille d'or. Son parcours exemplaire et sa détermination ont été salués par le public et les organisateurs de l'événement. Les médailles ont été remises par Vlad Marinescu, le Directeur Général de la FIJ.

Bien que Benjamin Axus (-73kg) et Ibrahim Keita (-81kg) n'aient pas connu le même succès en s'inclinant en quarts de finale, ils ont néanmoins fait preuve d'une grande détermination pour conquérir le bronze.

Une finale 100% tadjik

Dans la catégorie des -81kg, deux judokas tadjiks se sont livrés une bataille intense pour le titre de champion. Somon Makhmadbekov a finalement remporté la médaille d'or, recevant sa récompense des mains d'Ismoil Mahmadzoir, le Président de la Fédération de Judo du Tadjikistan.

La passion du judo

Le Tadjikistan a démontré une fois de plus son amour et sa passion inconditionnels pour le judo lors de cet événement.

Dimanche, le numéro 1 mondial, le Tadjik Temur Rakhimov, est prêt à entrer en lice dans la catégorie des +100 kg. Les fans de judo attendent avec impatience de voir à quel point l'atmosphère sera électrisante lors de ses combats.

Cette journée promet d'être inoubliable pour tous les amateurs de judo présents.