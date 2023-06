Guerre en Ukraine : les drones conquièrent le champ de bataille

Par Euronews

Depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, les drones ont pris une place de taille dans l'armement militaire de défense.

En Ukraine ou en Russie, les drones sont des armes de prédilection pour se défendre contre les armes conventionnelles. D'outils marginaux utilisés pour des missions de reconnaissance, les drones sont devenus des armes indispensables pour faire la guerre.

César Pintado est professeur au Campus international de sécurité et de défense de Séville. D'après lui, la Russie avait du retard en matière d'équipements télécommandés et "ni_ l'Ukraine, ni la Russie n'étaient vraiment préparées en termes de drones pour cette guerre"_. La guerre a engendré une augmentation des productions dans l’industrie de l’armement, qui développe aujourd’hui de nouveaux modèles adaptés aux stratégies sur le terrain.

Un officier ukrainien charge une bombe sur un drone dans la banlieue de Donetsk, théâtre de violents combats avec les forces russes, en Ukraine (26 mai 2023). Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Pour Directeur de la société de conseil "Geopolitical Business", l'Ukraine et la Russie ne sont pas les deux seuls pays à s'affronter dans le ciel ukrainien : _"_Indirectement, la Turquie et l'Iran s'affrontent. Et ces drones turcs, en ce qui concerne la percée ukrainienne, ont été responsables de certaines des frappes de représailles les plus meurtrières de l'Ukraine", explique l'expert, qui cite notamment l'attaque de dépôts de pétrole en Russie et le naufrage d'un navire de guerre russe dans la mer Noire. Il ajoute que l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni travaillent sur des essais de drones basés sur l'intelligence artificielle.

L’avenir de ces drones dépend de l'expansion de certains modèles, de fabricants sous contrat qui s’établissent dans différents pays et de la construction de nouvelles usines de production. "Les fournisseurs de drones de la Russie à l'heure actuelle sont Israël et l'Iran", explique César Pintado. Mais pour Abishur Prakash, la question est de savoir si l'Iran commence à construire des usines en Russie, "et si la Russie est capable de mettre en place sa propre chaîne d'approvisionnement au niveau national, qui peut produire un grand nombre de drones".